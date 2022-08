“Troppe vittime sulle nostre strade in questi giorni. Deve fare riflettere”

Attraverso la propria pagina Facebook, il sindaco di Lugo commenta l’incidente di questa mattina in via De Brozzi, dove ha perso la vita un uomo di 88 anni, investito da un auto.

“Condoglianze ai familiari.

In questi giorni tantissime vittime sulle nostre strade. Fatti che ci devono interrogare sulla prudenza, l’attenzione e il rispetto, per se e per gli altri, che quando guidiamo non ci devono mai abbandonare”.