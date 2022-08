Le deviazioni del traffico

Da mercoledì 24 a giovedì 25 agosto sarà sospesa la circolazione lungo la S.P. n. 5 Roncalceci (via Trieste e via Molinaccio) nel tratto dalla PK 0+000 (innesto sulla S.P. 302 Brisighellese Ravennate, via Garibaldi) alla PK 0+170 (in prossimità di piazza A. Gramsci), con le seguenti deviazioni del traffico:

tutti i veicoli provenienti da S. Pancrazio e diretti a Faenza dalla S.P. N. 5 Roncalceci giunti all’incrocio con la S.P. n. 52 Della Chiesuola e Case Vento svolteranno a sinistra su quest’ultima, proseguendo fino all’innesto con la Sc S. Giovanni onde percorrerla fino all’innesto con la S.P. n. 302 Brisighellese Ravennate e svolteranno a sinistra;

tutti i veicoli provenienti da Faenza diretti a S. Pancrazio, seguiranno il percorso inverso.

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.