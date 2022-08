Il 27 agosto dalle 12.30 alle 12.30 si svolgerà la manifestazione ciclistica giovanile Trofeo La BCC

In occasione della manifestazione ciclistica giovanile Trofeo La BCC in programma a Faenza presso il circuito Vito Ortelli, si comunica che il giorno 27 agosto 2022 dalle ore 12.30 alle ore 18.30 verrà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli a motore – eccetto mezzi in servizio di emergenza e di soccorso e veicoli al servizio della manifestazione – in via Lesi su tutta la carreggiata situata tra i civici 21 e 25 e il circuito ciclistico Vito Ortelli.