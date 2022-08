I Carabinieri hanno stimato il giro d’affari durante il lockdown attorno ai 3mila euro giornalieri

Nelle prime ore della mattinata di oggi, mercoledì 24 agosto, 70 Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima supportati da un elicottero del NEC di Forlì hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di 12 persone (più una in fase di ricerca).

Gli indagati hanno dai 25 a i 60 anni, di nazionalità italiana e albanese, con precedenti in materia di stupefacenti: otto di loro sono finti in carcere (sette uomini e una donna), mentre gli altri quattro indagati sono raggiunti dall’obbligo di presentazione ai carabinieri.

Tutti presunti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti, nello specifico cocaina, marijuana e hashish, sono finiti nel mirino dell’operazione denominata “Home delivery” in seguito all’arresto, tempo prima, di un uomo con un’ingente quantità di cocaina, sempre nel cervese. Da qui è nata una complessa e articolata attività investigativa condotta dal Nucleo Operativo con la quale si è cercato di dimostrare l’esistenza, nella città di Cervia, di una fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti attiva anche durante il periodo del lockdown.

Da novembre 2020 a giugno 2021, infatti, le indagini hanno consentito di documentare come gli indagati impiegassero linguaggio criptico per il presunto acquisto/cessione di sostanze stupefacenti (circa 840 le cessioni accertate dai Carabinieri per un volume di affari stimato attorno ai 3mila euro giornalieri). Lo scambio, essendo un periodo colpito da restrizioni per le quali la circolazione delle persone era limitata, avveniva in pieno giorno e principalmente nei parcheggi di supermercati e farmacie in quanto erano fra gli unici luoghi che era possibile frequentare, ma anche in modalità, appunto, “delivery”, con consegna a domicilio.

Durante l’attività investigativa sono stati operati 5 arresti, denunciati 3 soggetti, segnalate alla Prefettura 11 persone, sequestrati 70 grammi di stupefacenti (più altri sequestrati durante le perquisizioni odierne), più di 5mila euro in contanti (ai quali si aggiungono altri 5mila euro circa sequestrati oggi) ritenuto frutto dell’attività di spaccio, nonché bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.