“Ha sempre coniugato l’esigenza del rispetto delle regole con la sensibilità verso le persone e le loro necessità”

Questa mattina, presso il Palazzo del Governo il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa ha ricevuto in visita di cortesia l’ex Comandante della Polizia Municipale di Lugo – Commendatore Roberto Faccani.

Il Prefetto ha ringraziato il Commendatore per la gradita visita e ha rimarcato la sua vicinanza per la recente scomparsa della giovane Nazifa che ha accudito dal momento della sua adozione, con ammirevole affetto, fino alla sua tragica morte causata da una grave malattia che ne aveva minato la salute sin dall’infanzia in Afganistan. La sua breve vita è stata segnata da tanto dolore ma anche da momenti straordinari come l’attestato d’onore di Alfiere della Repubblica conferitole nel 2018 dal presidente Mattarella per il suo impegno nel volontariato e oggi, il Prefetto, si è impegnato a presentare una richiesta per la ricompensa al Merito Civile.

“Si è trattato- ha affermato il Prefetto De Rosa– di un importante confronto per conoscere l’encomiabile contributo che il Commendatore Faccani ha sempre dato nell’ambito della cooperazione internazionale e in particolare per l’impegno profuso in campo umanitario dove il medesimo ha sempre coniugato l’esigenza del rispetto delle regole con la sensibilità verso le persone e le loro necessità”.