Violento schianto all’incrocio tra via Antico Squero e via Montecatini a Ravenna attorno alle 16 di giovedì 25 agosto

Ancora un incidente mortale sulle strade ravennati. Attorno alle 16 di giovedì 25 agosto, infatti, un 52enne ha perso la vita all’incrocio tra via Antico Squero e via Montecatini a Ravenna dopo che, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, la sua auto è andata violentemente a sbattere contro un muretto rialzato di una casa. Sul luogo del sinistro sono subito intervenuti i sanitari del 118 con Ambulanza e Auto medica, ma le condizioni sono parse subito critiche e l’uomo è deceduto poche ore dopo in Ospedale. Sul posto anche Vigili del Fuoco e Polizia Locale, che ha provveduto ai rilievi e alla chiusura della strada.

Secondo le prime informazioni la dinamica dello schianto, con l’auto che ha tirato dritto invece di curvare senza evidenti tracce di frenata, suggerisce che l’uomo potrebbe aver avuto un malore, o il mezzo potrebbe aver accusato qualche problema tecnico che avrebbe causato l’incidente.