Interventi per un valore di 109mila euro

Al via lunedì 29 agosto lavori di manutenzione straordinaria a San Zaccaria per un valore di 109mila euro.

Si tratta di un importante e completo intervento su piazza Danesi, che presenta una forma trapezoidale e una superficie totale di circa 4.800 metri quadri. I lavori si pongono l’obiettivo di riasfaltare completamente la piazza per garantire un idoneo livello di servizio dell’infrastruttura e migliorare la sicurezza dell’utenza. Saranno ricostruiti i cordoli mentre le caditoie esistenti saranno sostituite con altre di dimensioni maggiori, in grado di garantire la portata dei mezzi pesanti. Verrà inoltre individuata e delimitata un’area per depositare il sale da utilizzare nel periodo invernale. Poichè l’intervento riguarderà l’intera piazza, in fase di esecuzione, saranno posti in essere tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo i disagi. È previsto che i lavori durino due mesi.