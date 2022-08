I comuni dell’Unione faentina hanno internalizzato il servizio di riscossione

Sono in arrivo le bollette relative al pagamento della TARI per l’anno 2022. Da quest’anno Ia gestione della TARI, precedentemente affidata ad HERA S.p.A., è stata internalizzata dai Comuni.

Per il 2022 sono previste tre rate di pagamento e in questa prima emissione sono stati inviati i bollettini di versamento relativi alla prima e alla seconda rata, in scadenza rispettivamente il 5/9 e il 5/10. C’è anche la possibilità di effettuare, in alternativa, il pagamento delle due rate in un’unica soluzione al 5/9.

La terza rata sarà inviata con scadenza 5/12 e, come in questa occasione, sarà allegato il bollettino di versamento con indicazione del periodo di competenza.

Si comunica inoltre che se l’avviso di pagamento dovesse pervenire in prossimità o successivamente alla data di scadenza, il pagamento potrà essere effettuato entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso.