La solarolese ha spento 102 candeline

Torta di compleanno per la solarolese Leonilde Pasi che domenica 28 agosto ha festeggiato i suoi 102 anni. Leonilde, soprannominata Nildina, sempre molto attiva, per anni ha coltivato l’amore per l’arte in particolar modo per la pittura. Famosi i suoi dipinti realizzati con una sua particolare cifra stilistica, una profilatura color oro. Ancora oggi conserva una memoria e una lucidità ferrea che le permettono di raccontare momenti cruciali della vita di Solarolo e tanti aneddoti della sua vita. Alla festa oltre al figlio, i parenti e ai tantissimi amici hanno partecipato anche l’assessore Marinella Pirazzini e il parroco don Tiziano Zoli.