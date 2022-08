Modifiche alla viabilità per la tutela della sicurezza stradale

Recentemente, per la tutela della sicurezza stradale, è stata adottata una ordinanza che modifica la viabilità in via dell’Ombrello, traversa di via Emilia Levante, a Faenza. Su entrambi le direzioni di marcia della strada, da via Emilia Levante a via Rio Cosina e viceversa, viene istituito il divieto di transito per i veicoli a pieno carico che superano le 10 tonnellate.

Nei prossimi giorni i tecnici del servizio competente dell’Unione della Romagna Faentina installerà la segnaletica verticale.