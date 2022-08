Comune al lavoro per accertare eventuali responsabilità dopo le problematiche emerse martedì pomeriggio in relazione al progetto ‘Strada per te’

In relazione al progetto ‘Strada per te’, che interessa la viabilità condivisa di corso Garibaldi, nato per mettere in sicurezza gli utenti deboli della strada rispetto ai veicoli, l’amministrazione sottolinea quanto segue: la problematica emersa dopo la pioggia di martedì pomeriggio che ha comportato la parziale cancellazione delle ‘bolle’ non era ovviamente prevista e né sarebbe dovuta accadere. La rimozione della vernice usata, del tipo lavabile, vista la natura sperimentale del progetto, sarebbe invece dovuta avvenire, secondo le indicazioni della ditta incaricata, successivamente al periodo di sperimentazione e solo con l’utilizzo di una idropulitrice ad alta pressione e non durante un evento meteorologico, come invece è avvenuto martedì 30 settembre. Della cosa l’amministrazione si scusa per i problemi arrecati alla cittadinanza. Pertanto, alla luce di quanto accaduto, il Comune non sosterrà economicamente l’intervento ed è al lavoro per accertare le eventuali responsabilità.

L’amministrazione tiene però a sottolineare che i progetti a tutela degli utenti deboli della strada sono e continueranno ad essere una delle sue priorità; per questo motivo ‘Strada per te’, che interessa la viabilità condivisa di corso Garibaldi, proseguirà. I tecnici dello studio esterno incaricati di realizzare il progetto, in collaborazione con gli uffici comunali competenti stanno studiando per realizzare, in tempi brevissimi, una soluzione alternativa alle ‘bolle’ così da definire al meglio le aree destinate alle diverse tipologie di utenti della strada.