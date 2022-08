L’intervento di emergenza dei tecnici Hera è scattato dal pomeriggio di martedì 30 agosto

I tecnici Hera del pronto intervento, al lavoro dal pomeriggio di martedì 30 agosto per riparare la rottura alla rete dell’acquedotto che rifornisce i Lidi Nord (Casalborsetti, Porto Corsini e Marina Romea), sono riusciti a ripristinare la completa operatività del servizio acquedottistico.

Il personale della multiutility ha operato per mitigare la problematica attraverso modifiche alla configurazione impiantistica e contestualmente ha lavorato per riparare la condotta principale nel più breve tempo possibile. La riparazione purtroppo è risultata particolarmente complessa e ha prolungato i tempi di riparazione, sia per la particolare posizione del punto danneggiato (si trattava di un problema ad un giunto sulla condotta situata sul fianco dell’impalcato del ponte di via Baiona e in parte a contatto con l’acqua), sia per motivi legati allo svolgimento in sicurezza dell’intervento (la condotta con l’alta marea andava in parte sott’acqua).

Al ripristino del servizio, l’acqua potrà presentare un’alterazione del colore, di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico.

Dopo il guasto alla rete dell’acquedotto che rifornisce i Lidi Nord che si era verificato ieri, è stata attivata dopo un paio d’ore la configurazione di emergenza, che ha permesso di alimentare i tre Lidi con una pressione minima, purtroppo è risultata essere insufficiente a sostenere i consumi del periodo, soprattutto delle utenze situate ai piani più elevati.