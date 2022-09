Dalle 8 di questa mattina alle 19 di domenica 4 settembre ridotta l’area per la balneazione

Nelle giornate del 2-3-4 settembre 2022 si terrà il il Campionato europeo di offshore “Trofeo Città di Cervia Memorial Cavalier Uff. Dino Guerra”.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Motonautica Venezia con il patrocinio del Comune di Cervia, è promossa da Porto di Cervia e Tornado Yachts. Nomi importanti in gara come Giampaolo Montavoci, pluridecorato campione del mondo che quest’anno sarà in team con Kristian Ghedina, orgoglio dello sci azzurro e tante le iniziative in programma.

La competizione si svolgerà nello specchio acqueo antistante il litorale a sud del Porto di Cervia, pertanto dalle ore 08.00 del giorno 2 settembre alle ore 19.00 del giorno 4 settembre 2022, nell’area interessata, l’ampiezza della zona di mare riservata alla balneazione è ridotta da m. 300 a m. 200 di distanza dalla riva, ed è vietata la balneazione oltre tale limite e fino al limite del campo di gara.

Il campo di gara sarà adeguatamente delimitato da boe e le zone interessate saranno idoneamente illuminate e costantemente vigilate a cura di apposito personale di vigilanza per tutta la durata della manifestazione. Inoltre sarà adottato ogni adeguato accorgimento per assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità.

Le disposizioni sono dettate dalla Capitaneria di Porto di Ravenna competente in materia di sicurezza della navigazione.

L’ordinanza

In occasione delle gare di motonautica “1° Trofeo Città di Cervia – Memorial Cav. Uff. Dino Guerra”, che si svolgeranno dall’1 al 4 settembre 2022 nel tratto di mare antistante il litorale cittadino, a sud del porto turistico, la Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Ravenna ha emanato un’ordinanza, la n.115 in data 31 agosto 2022, a tutela della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

L’ordinanza, che è consultabile sul sito www.guardiacostiera.gov.it/ravenna, dispone il divieto di navigazione, sosta, ancoraggio, pesca, immersioni subacquee e di ogni altra attività connessa ai pubblici usi del mare all’interno del campo di gara, e nella fascia di mare circostante di ampiezza di 150 metri (la cosiddetta area di sicurezza), in concomitanza dello svolgimento delle prove e delle gare di motonautica, ed in particolare nei giorni ed orari seguenti:

venerdì 2 settembre 2022: dalle ore 10.30 alle ore 13.00, e dalle ore 15.00 alle ore 18.30,

sabato 3 settembre 2022: dalle ore 11.30 alle ore 13.30, e dalle ore 15.30 alle ore 18.30,

domenica 4 settembre 2022: dalle ore 11.45 alle ore 18.30.

In più, a maggior tutela, è previsto il divieto di balneazione all’interno del campo di gara e dell’area di sicurezza circostante dalle ore 08.00 del giorno 2 settembre 2022 alle ore 19.00 del giorno 4 settembre 2022.

Non sono soggette ai divieti le unità navali che partecipano alle gare, quelle in servizio di assistenza e soccorso per conto degli organizzatori, ed i mezzi della Guardia Costiera e delle forze di Polizia in attività istituzionale.

Tutte le altre navi, di qualsiasi tipo, in navigazione in prossimità delle aree interdette devono procedere a velocità minima consentita per il buon governo della nave, prestando particolare attenzione alla navigazione delle altre unità navali presenti sul posto, valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Inoltre, le unità navali in ingresso/uscita dal porto di Cervia devono adottare rotte divergenti rispetto alle aree interdette, manovrando con cautela e contattando previamente la direzione del porto turistico per avere eventuali indicazioni, mentre al di fuori dei giorni ed orari di interdizione del campo di gara, le unità navali in transito devono comunque procedere con prudenza ed a velocità ridotta, mantenendo una distanza di sicurezza di almeno 100 metri dalle boe del circuito.

In allegato all’ordinanza è riportata la planimetria del campo di gara e dell’area di sicurezza, con indicazione delle coordinate geografiche e della posizione delle boe del circuito.

A vigilare sul rispetto dell’ordinanza saranno preposte le unità navali della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Ravenna e del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini, sulla base di un “Piano di Vigilanza in mare”, che coordinerà l’impiego di motovedette e di battelli pneumatici. In caso di infrazioni, il contravventore rischia sanzioni ai sensi del Codice della nautica da diporto e del Codice della navigazione, salvo più gravi reati. L’assetto complessivo a mare prevede anche un mezzo nautico della Guardia Costiera ausiliaria.