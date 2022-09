In due fermati nella serata di venerdì 2 settembre dopo la segnalazione di alcuni cittadini

Stavano segando gli alberi del parco in via Michelucci a Ravenna, in zona viale Alberti, finchè l’intervento della Polizia Locale, allertata da alcuni cittadini non li ha fermati. E’ accaduto ieri sera, venerdì 2 settembre, e la notizia si è poi diffusa velocemente sulle chat di quartiere e sui gruppi social che si occupano di sicurezza.

Secondo quanto riportato i due individui che sarebbero stati fermati dagli agenti, un italiano e uno straniero, stavano facendo legna tagliando gli alberi con la motosega.