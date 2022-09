Dalle 14 di venerdì 9 alle 20 di domenica 11 settembre in occasione della manifestazione Faenza Challenge

In occasione della manifestazione Faenza Challenge, in programma a Faenza dal 9 all’11 settembre, dalle 14 di venerdì 9 alle 20 di domenica 11 settembre viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di circolazione per i veicoli in tutta l’area di parcheggio del complesso degli ex Salesiani. La disposizione non vale per i mezzi di soccorso e di emergenza e per i veicoli al servizio della manifestazione.