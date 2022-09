Appuntamento in piazza della Resistenza mercoledì 14 settembre alle 18

Mercoledì 14 settembre l’«Happy Run», la corsa a colori, torna a colorare le vie del centro di Alfonsine in un contesto ricco di festa e allegria per promuovere il divertimento e la voglia di stare insieme.

I partecipanti potranno sostenere il percorso con qualsiasi andatura, di corsa o camminando, e si ritroveranno immersi in una nuvola di colori, facilmente lavabili con una semplice doccia. Per partecipare è necessario indossare una maglietta bianca o di colore chiaro e gli occhiali protettivi.

La partenza è alle 18 da piazza della Resistenza e al termine della corsa sarà disponibile anche un piccolo punto ristoro in piazza Gramsci.

Il costo di partecipazione è di 10 euro per ragazzi e adulti e 5 euro per bambini iscritti alle scuole elementari e medie; gratis fino ai 5 anni. Sarà possibile acquistare le prevendite nei negozi Sandra Minimoda e A-Bit durante l’orario di apertura, oppure iscriversi il giorno stesso dell’evento a partire dalle 17.30 alla biglietteria allestita in piazza Resistenza. L’iscrizione include il kit di partecipazione, composto da fischietto e bustina di colore (fino a esaurimento scorte), da ritirare in biglietteria il giorno della manifestazione o nei punti prevendita al momento dell’iscrizione.

L’evento è realizzato dal Comune di Alfonsine in collaborazione con la rete di imprese Alfonsiné, la società podistica Alfonsinese e Avis Alfonsine.Per ulteriori informazioni scrivere al 366 8222299 o alla casella di posta elettronica infocultura@comune.alfonsine.ra.it, o ancora alle pagine Facebook @coloralfonsine e Instagram @color_alfonsine.