Itinerari di 6/7 km alla scoperta di Lugo

Sono tornate le Camminate con gli Spartani, attività motoria moderata che, già da alcuni anni, ha l’intento di unire l’esercizio fisico alla socializzazione.

Le uscite si terranno ogni mercoledì sera fino a fine giugno 2023. Al primo appuntamento di ieri hanno partecipato già una cinquantina di camminatori.

Il ritrovo del gruppo è alle ore 20.30 presso il parcheggio del centro commerciale Iris in Via Piratello 98. Da qui si parte e si rientra dopo aver camminato per circa 1 ora e mezza, a passo leggermente sostenuto.

Ogni volta si percorre un itinerario diverso di 6/7 km alla scoperta della città di Lugo, seguendo una guida che traccia il percorso e che si preoccupa di tenere il gruppo unito, controllando la velocità dell’andatura

La partecipazione, adatta ad ogni età, è libera e gratuita. Non serve iscrizione e non trattandosi di attività agonistica è richiesto solo un minimo impegno e preparazione fisica. Ognuno è responsabile della propria incolumità e dei propri comportamenti. I minori devono esser accompagnati da un adulto. Percorrendo strade aperte al traffico, è importante rispettare il codice della strada, utilizzare i marciapiedi, i percorsi e gli attraversamenti pedonali. Si consiglia di dotarsi di luci di segnalazione e/o giubbotto catarifrangente, per rendersi ben visibili nelle camminate serali. Non è necessario un abbigliamento tecnico, sono sufficienti vestiti e scarpe comodi. Per rimanere sempre aggiornati sui percorsi e iniziative degli Spartani, consultare la pagina Facebook: Spartani (Gruppo Camminatori).

Le Camminate con gli Spartani hanno il patrocinio del Comune di Lugo.