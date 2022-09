L’associazione presenterà i nuovi progetti e raccoglierà fondi per la campagna scolastica

L’Associazione Cuore e Territorio APS torna a diffondere il messaggio di prevenzione e sicurezza cardiologica tra la gente e si prepara a reperire fondi per la nuova campagna scolastica sui temi del bullismo, ciberbullismo, legalità e manovre di primo soccorso: appuntamento domani, domenica 11 settembre, dalle ore 8:00 alle 18:00 presso il mercato del riuso “La Pulce d’Acqua” in Darsena di Ravenna. L’associazione, con il Cav. Fabio Marzufero e Anna Redavid volontari di Cuore e Territorio, sarà presente al mercato del riuso per presentare nuovi progetti e raccogliere fondi per dette iniziative. Di particolare rilevanza il progetto “Tu ci stai con il cuore”, programma dedicato agli studenti delle scuole di Ravenna e Provincia e rivolto a formare una generazione consapevole. Saranno in vendita libri, oggettistica e quadri usati.