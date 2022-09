Lavori in programma lunedì 12 settembre dalle 7.30 alle 19

Lunedì 12 settembre, dalle 7.30 alle 19, per lo svolgimento di alcuni lavori, viene istituito un divieto di sosta con rimozione e divieto di transito per tutti i veicoli in via Borgo San Rocco a Faenza, in corrispondenza del civico 148. Sarà comunque possibile raggiungere le abitazioni dei numeri seguenti circolando e immettendosi da via Giovanni Paolo II.