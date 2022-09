L’uomo è precipitato da diversi metri di altezza mentre stava svolgendo lavori di manutenzione su una nave

Infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di lunedì 12 settembre al polo Petrolchimico di Ravenna, in via Baiona, dove, attorno alle 11.45, un operaio marittimo di circa 50 anni è precipitato, per cause in corso di accertamento, da diversi metri di altezza, mentre stava svolgendo lavori di manutenzione su una nave.

I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto con ambulanza, auto medica ed elicottero, con il quale l’uomo è stato trasportato con codice di massima gravità all’Ospedale Bufalini di Cesena. Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco di Ravenna e i Carabinieri. Sono in corso i rilievi di legge per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.