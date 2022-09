L’ordine del giorno dei lavori

Domani, martedì 13 settembre, alle 15.30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune all’indirizzo http://bit.ly/archivio-sedute-cc.

A inizio seduta sarà data risposta ai seguenti question time: “Peripezie elettorali di due ponti nelle vie Baiona e Cimitero”; “I pessimi servizi forniti da Hera fanno acqua da tutte le parti”; “Ignorati tre ponti di Filetto-Roncalceci da restaurare. Ancora problemi su quelli delle vie Baiona e Cimitero”; “Perché il Comune non investe nella seconda membrana di copertura dell’attuale Pale De Andrè?”.

Seguirà una comunicazione sull’elenco interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini e la comunicazione sulle variazioni da comunicare al consiglio comunale con cadenza semestrale.

Saranno poi trattate le seguenti interrogazioni: “Per una reale attuazione della legge 194 in tema di tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza”; “Telecamere di video sorveglianza a Fosso Ghiaia a quando l’installazione”; “Incrocio maledetto di Osteria. Spunta un autovelox fisso, non la rotonda salvavita”; “Inefficienza della raccolta porta a porta”; “Lavori di risanamento conservativo e riqualificazione dello stabile ex Cim in via Torre 5”.

Seguirà la proposta di deliberazione: “Manifestazione di volontà alla vendita mediante asta pubblica di compendio immobiliare sito a Lido di Dante in via Marabina 249 denominato ex caserma della Guardia di finanza”.

Si passerà alle proposte di ratifica: “Variazioni di bilancio per elezioni politiche anno 2022″; “Pnrr componente m1c3 turismo e cultura 4.0 investimento 1.3 “migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei” variazione al dup 2022/2024 – al bilancio di previsione 2022/2024 – al programma triennale ll.pp 2022/2024 e al piano investimenti 2022/2024 – annualità 2022 a seguito concessione di contributo per intervento “riqualificazione energetica centrale termica teatro Almagià”.

Infine l’ordino del giorno: “Integrazione ospedale territorio per le cure palliative dei bambini”.