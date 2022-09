È possibile fare domanda fino al 21 ottobre; disponibili fino a 1.500 euro per famigli

Sono in arrivo contributi per il sostegno al pagamento dell’affitto per le persone e le famiglie in difficoltà, grazie alle risorse messe a disposizione dal fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione e destinate ai Comuni dell’Unione della Bassa Romagna.

Sono ammessi al contributo i nuclei famigliari titolari di un contratto di locazione a uso abitativo nel territorio della Bassa Romagna con valore Isee ordinario oppure corrente contenuto nell’attestazione emessa dall’Inps nel 2022 non superiore a 17.154 euro, oppure valore Isee non superiore a 35mila euro e calo del reddito Irpef superiore al 25%.

Il contributo massimo concedibile è una somma pari a tre mensilità del canone per un importo massimo di 1.500 euro, fino a esaurimento dei fondi.

La domanda può essere presentata tramite piattaforma regionale online (https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/BandoAffitti) dalle 12 di giovedì 15 settembre fino alle 12 di venerdì 21 ottobre 2022.Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Servizio Casa al numero 0545 38459 – 38509 – 38338, email casa@unione.labassaromagna.it. I Caf e le organizzazioni sindacali del territorio si sono resi disponibili per assistenza alla compilazione della domanda.