Ex assessore cervese e tecnico nell’amministrazione provinciale di Ravenna

È morto Giovanni Lontani, figura importante nel mondo politico della provincia di Ravenna: fu consigliere comunale, delegato e assessore a Cervia e tecnico nell’amministrazione provinciale di Ravenna.

Il cordoglio del sindaco di Cervia Massimo Medri

“Ho appreso con dolore della prematura scomparsa di Giovanni Lontani.

Lo conoscevo da quando eravamo ragazzi e ho avuto l’occasione di condividere con lui per anni un percorso politico e sociale.

E’ stato consigliere comunale, delegato e assessore alla fine degli anni ‘80 e proprio alla mia prima nomina di Sindaco nel 1988 abbiamo vissuto insieme l’esperienza amministrativa della Giunta.

Ha lavorato per anni nell’amministrazione provinciale di Ravenna come tecnico capace e apprezzato.

E’ stato anche Presidente del Circolo Pescatori “La Pantofla” di Cervia, portando innovazione e qualificazione dell’attività nell’organismo associativo cervese, diventando un personaggio nella storia del Borgomarina.

Un uomo di idee lungimiranti e intuizioni brillanti, una presenza cervese significativa che ha contribuito alla vita della città.

Con immenso cordoglio esprimo alla famiglia la mia vicinanza, dell’Amministrazione comunale e della città intera”.

Il cordoglio del sindaco di Ravenna Michele de Pascale

“Ci ha lasciato Giovanni Lontani, mente politica raffinata, appassionato uomo delle istituzioni sia come amministratore in Comune a Cervia che come tecnico apprezzatissimo in Provincia a Ravenna. Buon amico e compagno. Ci mancherai tanto”.