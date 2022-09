Attualmente sono in fase di esecuzione i lavori di posa in opera delle armature sull’impalcato

Oggi sono ripresi i lavori nel cantiere del ponte sul fiume Lamone. Attualmente sono in fase di esecuzione i lavori di posa in opera delle armature sull’impalcato (a seguito dei quali si procederà al completamento del getto del calcestruzzo dell’impalcato).

Inoltre, nella giornata di giovedì, mediante utilizzo di un escavatore, verranno eseguiti i sondaggi sulle rampe propedeutici alla successiva realizzazione delle terre armate.

Ciò non significa che le note criticità, legate soprattutto al reperimento delle materie prime, oltre che all’aumento dei prezzi, siano completamente superate. Per ovviare a questi problemi si sono messe e si stanno mettendo in campo tutte le azioni possibili; e così continuerà a essere anche in questa nuova fase e per il futuro, con l’obiettivo di vedere terminata l’opera nel più breve tempo possibile.