iniziativa è aperta a tutti e si terrà nel circuito protetto del parco Berardi di Lugo

Continuano le iniziative della Polizia locale del progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna «La PL al fianco dei giovani: cresciamo insieme». Dopo «un sabato sera consapevole», che ha visto gli operatori del sabato notte coinvolgere quattro ragazzi dai 18 ai 20 anni nei controlli su strada, ora è stata posta l’attenzione sul corretto utilizzo del monopattino.

Sabato 17 settembre alle 10 a Lugo, al parco Berardi di via Rivali San Bartolomeo, gli operatori della Polizia locale terranno una lezione di educazione stradale aperta a tutti dedicata al monopattino elettrico. Diventato ormai di uso comune anche tra i più giovani, ecologico e conveniente sotto il profilo economico, il monopattino è tutt’altro che esente dai pericoli della strada.

Nel corso della lezione saranno affrontati temi come le caratteristiche strutturali del veicolo, i requisiti per la guida, le norme di comportamento, le violazioni e in ultimo – ma non per importanza – saranno riportate le statistiche relative all’incremento degli incidenti stradali che vedono coinvolto questo mezzo.

Successivamente, solo per i maggiori di 14 anni, sarà possibile partecipare alla prova pratica alla guida del monopattino elettrico della Polizia locale, nel percorso protetto che si trova all’interno del parco, messo a disposizione dal Comune di Lugo.

La mattinata terminerà con la dimostrazione da parte di personale del Nucleo Infortunistica che mostrerà ai partecipanti i rilievi di un incidente stradale con il coinvolgimento di un monopattino; si aprirà una discussione sui comportamenti pericolosi e i relativi risvolti giuridici, inoltre verranno fornite nozioni base di primo soccorso.