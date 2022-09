Sui social si sono scatenati i commenti (favorevoli e contrari) sulla scelta della cantante di Solarolo

Un’ondata di polemica ha travolto la cantante romagnola Laura Pausini dopo il suo rifiuto, durante uno show spagnolo, di cantare “Bella Ciao”.

La Pausini era ospite del quiz show El Hormiguero durante il quale i concorrenti erano dovevano cantare un brano contente la parola Corazon, che in italiano significa cuore, ma quando le è stato suggerito di intonare “Bella Ciao”, la famosa canzone simbolo della resistenza italiana e molto conosciuta in Spagna in quanto collegata alla serie tv “La Casa di Carta”, la cantante di Solarolo si è rifiutata affermando di non voler cantare canzoni politiche.

Dopo il suo diniego il programma televisivo è proseguito, ma è immediatamente partita la “bufera social” (fra polemiche e apprezzamenti) alle quali Laura ha risposto, sempre tramite social, così: “Non canto canzoni politiche, né di destra né di sinistra. Canto quello che penso della vita da 30 anni. Che il fascismo sia una vergogna assoluta sembra ovvio a tutti. Non voglio che nessuno mi usi per propaganda politica. Non si inventi ciò che non sono”.