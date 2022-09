L’allerta meteo arancione per vento e le condizioni del mare hanno costretto al rinvio

La manifestazione IRONMAN di sabato 17 settembre è stata cancellata. La decisione è stata presa in accordo con il comitato presieduto dal Prefetto Castrese de Rosa per tutelare la sicurezza di atleti e pubblico in seguito all’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale per domani, sabato 17 settembre, che prevede piogge e in particolare forte vento, che per l’intensità può provocare danni a persone e cose, così come segnato dalla fascia arancione.

L’organizzazione si riserva sulla base dell’andamento dell’emergenza meteo di verificare che ci siano tutte le condizioni necessarie per effettuare la gara domenica 18 settembre, giornata in cui si svolgeranno comunque le gare 5150 (distanza olimpica) e la 70.30 (mezza distanza).

Le strade pertanto nella giornata di sabato 17 settembre saranno aperte e manterranno la viabilità ordinaria. Domenica 18 settembre, in caso di svolgimento delle gare, vi saranno le modifiche alla viabilità che erano state previste nella giornata di sabato 17 settembre.

L’amministrazione comunale raccomanda vivamente tutta la popolazione, cittadini ed ospiti, a seguire le seguenti precauzioni nella giornata di sabato 17 settembre proprio a causa della criticità meteo:

– evitare di frequentare le aree dell’arenile allestite con le attrezzature necessarie alla manifestazione sportiva Ironman;

– evitare di frequentare le zone pinetali, i parchi e i viali alberati dove il vento forte potrebbe provocare danni e disagi;

– di adottare tutte le precauzioni per evitare possibili danni provocati da cadute di rami, o coperture precarie di strutture ed edifici.

Tutte le squadre di emergenza di Protezione civile sono allertate per intervenire prontamente sul territorio.

In caso di necessità chiamare la Polizia Locale 0544-979251; Carabinieri 112; Polizia di Stato 113; Vigili del fuoco 115; Pronto soccorso 118.