Qualora sia possibile riproporre la manifestazione nella giornata di domenica 18, gli orari di chiusura totale e parziale delle strade interessate saranno quelli inizialmente previsti per sabato 17

A seguito della decisione, presa in seno all’apposito comitato presieduto dal Prefetto (di concerto con il Comune di Cervia e gli organizzatori dell’Ironman) di rinviare le gare previste per domani, sabato 17 settembre, a domenica 18 (rimandando comunque a domani la decisione definitiva in tal senso, alla luce di più aggiornate previsioni meteo per domenica) si informa che le previste chiusure totali e parziali delle strade interessate dal percorso ciclistico (provinciali 254, 71 bis e 6) nella giornata di domani non ci saranno più. Se domenica si riuscirà a gareggiare, permarranno le tipologie di modifiche già annunciate, ma cambieranno gli orari.

Tali modifiche saranno quindi in vigore dalle 6 di domenica 18 settembre fino al cessare delle esigenze di corsa ( la E45 sarà invece chiusa dalle 5 sempre fino al cessare delle esigenze di corsa ). Lungo tutto il percorso saranno istituiti presidi con personale dell’organizzazione e forze dell’ordine; sarà inoltre apposta la segnaletica stradale indicante i percorsi di deviazione.

Per quanto riguarda il territorio del comune di Ravenna saranno interessate le frazioni di Castiglione di Ravenna, Casemurate, Matellica e Mensa Matellica lungo la strada provinciale 254 Bagnolo – Salara, dove verrà istituito il divieto di transito anche ai residenti (chiusura totale dalle 6 di domenica 18 settembre fino al cessare delle esigenze di corsa, pertanto si raccomanda di lasciare il proprio veicolo al di fuori dell’area interdetta, per un eventuale suo utilizzo qualora si avesse bisogno di andare da qualche parte). I percorsi alternativi sono: da Ravenna a Cesena la SR 142 via Dismano; per raggiungere Mensa e Matellica si percorre la SP 118 via Dismano e la Sp 33 via Civinelli.

Per quanto riguarda tutte le strade della Provincia di Ravenna, queste le chiusure dalle 6 di domenica 18 settembre fino al cessare delle esigenze di corsa: