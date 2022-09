Scontro all’alba quando un’auto condotta da una 20enne ha colpito un’altra vettura e poi è finita contro il guard rail

Scontro tra due auto all’alba di venerdì 16 settembre, attorno alle 7.30, in via Bonifica tra Lido Adriano e Porto Fuori. Secondo le prime informazioni una delle due vetture, condotta da una 20enne, per cause in corso di accertamento, avrebbe tamponato l’altra, con a bordo un uomo e una donna, sbandando e finendo poi la sua corsa sbattendo violentemente contro il guard rail.

I tre feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118, sul posto con due ambulanze e l’elicottero. La 20enne è stata trasportata con codice di media gravità all’Ospedale Bufalini di Cesena. In Ospedale, seppur con ferite non gravi, anche le altre due persone coinvolte. Sul luogo dell’incidente anche Polizia Locale e Polizia di Stato, che hanno gestito il traffico ed effettuato i rilievi di legge.