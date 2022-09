Si raccomanda inoltre la cittadinanza di evitare gli spostamenti non necessari e di non accedere a parchi, pinete ed aree alberate

A causa delle avverse condizioni meteo è stata disposta da Azimut di concerto con il Comune e la Prefettura, la chiusura per la giornata di oggi, dei cimiteri di Ravenna, Marina di Ravenna e Savio. Si raccomanda inoltre la cittadinanza di evitare gli spostamenti non necessari e di non accedere a parchi, pinete ed aree alberate.

Si ricorda inoltre che per la giornata di oggi è in vigore l’allerta meteo numero 63 e che prevede sul territorio un’allerta arancione per vento e gialla per criticità idrogeologica, temporali, stato del mare e criticità costiera.

È anche opportuno mettere in atto le misure di autoprotezione, fra cui prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi (se si allaga la golena il capanno deve essere evacuato); prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati; non accedere a moli e dighe foranee e prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge”.

Per maggiori informazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo è possibile consultare la sezione “Informati e preparati” del portale Allerta meteo Emilia-Romagna: http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare.

Qualora fosse necessario, saranno forniti ulteriori aggiornamenti.