Un muratore 39enne di Faenza era a cena con gli amici, dopo il bagno il malore fatale

Un 39enne originario del Marocco, J.H., queste le sue iniziali, è morto dopo un bagno nella piscina di una struttura alle porte di Brisighella. L’uomo aveva prenotato una cena con alcuni amici al relais che si trova alle porte della cittadina dei Tre colli. Dopo aver cenato il 39enne ha deciso di fare un bagno nella piscina interna che si collega a una vasca esterna attraverso un canale. Viste le temperature però la piscina esterna era stata chiusa alle 19 e l’accesso dalla piscina interna impedito da una serranda. L’uomo dopo essersi alzato dal tavolo ed essersi immerso nella vasca interna, secondo quanto ricostruito dagli investigatori arrivati sul posto, potrebbe aver deciso di raggiungere la vasca esterna. Dopo diversi minuti la compagnia si è resa conto della prolungata assenza del 39enne e così hanno iniziato a cercarlo. Verso le 0.40 il corpo dell’uomo è stato trovato in fondo alla piscina esterna. Gli amici lo hanno riportato a bordo vasca tentando qualche manovra rianimatoria. Nel frattempo è scattato l’allarme e sul posto è arrivato il personale del 118 e i carabinieri di Brisighella. Per l’uomo però non c’era più nulla da fare. Oggi la Procura di Ravenna deciderà la data dell’autopsia per accertare le cause della morte.