In occasione della ‘Festa d’autunno’ in programma nella frazione di Pieve Cesato dal 23 al 26 settembre, in via Accarisi, dal civico 70 al civico 108, viene istituito il divieto di transito per tutti i veicoli eccetto per i mezzi di soccorso, di emergenza, in uso ai frontisti e per quelli diretti al parcheggio situato sul lato opposto al civico 106. L’ordinanza vale venerdì 23 dalle 18.30 alle 22.30; sabato 24, dalle 17.30 alle 23, domenica 25, dalle 11.30 alle 14 e dalle 17 alle 22.30. Lunedì il divieto vale dalle 18.30 alle 22.30.