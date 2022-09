Ringraziamenti da parte della Onlus ‘Il Terzo Mondo ODV’

In vista delle numerose nascite registrate presso ‘lo sportello del sorriso’ di via Grado 30 a cura della Onlus ‘Il Terzo Mondo ODV’, il presidente Charles Tchameni Tchienga ha ricevuto ieri mattina, martedì 20 settembre, dei pannolini per la gioia dei nascituri. A consegnare i doni sono stati Marcello Iervolino e il CAV. Fabio Marzufero, entrambi volontari attivi dell’APS ‘Cuore e Territorio’ presieduta da Giovanni Morgese.

Per il sorriso dei bambini e bambine, Tchameni ringrazia profondamente in una nota ‘Cuore e Territorio’ per questo prezioso dono molto richiesto allo ‘sportello del sorriso’.

“Colgo l’occasione – scrive il presidente della Onlus – per lanciare un appello per la alta richiesta e necessità di latte per la crescita e pannolini. Poiché in questo momento di grande difficoltà sociale per le famiglie indigenti in particolare per le giovani coppie e/o ragazze madri assicurare questi elementi essenziali per la crescita del loro nascituro è una impresa non facile”.