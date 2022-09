L’incidente attorno alle 12.30 di mercoledì in via dell’Idrovora vicino a Punta Marina

Pericoloso incidente per una donna di 54 anni attorno alle 12.30 di oggi, mercoledì 21 settembre, che in via dell’Idrovora vicino a Punta Marina, per cause in corso di accertamento, è volata fuori strada con la propria auto cappottandosi e finendo nel fosso al bordo strada.

Sul luogo dell’incidente, segnalato da alcuni automobilisti di passaggio, si sono precipitati i soccorsi del 118 con Ambulanza ed elicottero, e la donna, dopo essere stata estratta dall’auto dai Vigili del Fuoco, è stata trasportata con codice di massima gravità all’Ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto per i rilievi di legge anche la Polizia Locale di Ravenna. Secondo le prime informazioni, a bordo dell’auto viaggiava anche il cane della donna, che è rimasto illeso ma è stato recuperato dopo essere scappato nei campi.