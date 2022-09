La procedura si trova nel sito del Comune di Lugo

La procedura di richiesta degli spazi espositivi del Comune per realizzare mostre temporanee si rinnova e semplifica. Attraverso una nuova e facilitata modalità on line sarà possibile chiedere la disponibilità delle Pescherie della Rocca, di sala Baracca, della Torre del Soccorso e della sala Estense.

La nuova domanda, aggiornata e distinta rispetto a quella già prevista per patrocini, collaborazioni e contributi, prevede per i proponenti, la necessità di allegare un progetto scientifico, elemento ritenuto indispensabile per valutare le richieste nel loro complesso.

La procedura si trova nel sito del Comune di Lugo/ guida ai servizi/ cliccando su ‘richiesta spazi espositivi comunali per mostre temporanee’ del menù a tendina sulla sinistra. Per compilare la domanda è necessario essere in possesso delle credenziali SPID.