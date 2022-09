Si tratta di un agente di commercio di Castel Bolognese: ha richiesto e incassato oltre 20mila euro

I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Faenza hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un rappresentante di commercio di beni e accessori per la casa residente a Castel Bolognese risultato evasore totale per non aver presentato, dal 2016 in poi, le dichiarazioni fiscali ai fini delle Imposte dirette e dell’IVA, spiega la Gdf in una nota.

L’imprenditore, vistosi scoperto, si è rifiutato di esibire ai militari gran parte della documentazione amministrativo contabile relativa all’attività economica esercitata e pertanto i finanzieri hanno dovuto quantificare i redditi sottratti a tassazione, stimati in circa 40mila euro, ricorrendo all’utilizzo delle banche dati in uso alla Guardia di Finanza e quindi a mirate acquisizioni testimoniali e documentali presso vari clienti e fornitori individuati sul territorio.

Inoltre, nel corso dell’attività ispettiva è stato rilevato che l’imprenditore non si era fatto scrupolo a richiedere e ottenere indebitamente il sussidio del reddito di cittadinanza per complessivi euro 21.260,00 (corrisposto dal 2020, a rate mensili di 780,00 euro) indicando falsamente di non svolgere nessuna attività lavorativa e di aver conseguito nell’anno 2018 un reddito inferiore ad € 9.360,00, mentre gli accertamenti delle Fiamme Gialle faentine hanno permesso di accertare che in realtà in quell’anno aveva guadagnato ben 101.472,00 euro, continua la Guardia di Finanza nella nota stampa.

Il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di occultamento e distruzione di documentazione contabile e per il reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza.

Infine è stata inviata una segnalazione all’INPS di Ravenna per la revoca del beneficio e conseguente recupero delle somme indebitamente erogate nonché alla competente Agenzia delle Entrate per l’accertamento formale e la riscossione delle imposte evase.