L’ingombrante rimane dov’è, nonostante tutto…

Continua la “saga” del lettino di piazza Baracca, che giace ancora dove segnalato dopo vari giorni e dopo oltre 10.000 persone raggiunte dal post sulla pagina Facebook del nostro sito.

Tutto è possibile: ma è difficile pensare che nessuno, in oltre un mese, si sia in accorto dell’ingombrante e non l’abbia fatto presente ai responsabili. Ma nulla – evidentemente – è stato risolto. Certo, a monte c’è il cittadino che ha abbandonato l’oggetto; poi abbiamo Hera, chiamata comunque a gestire la situazione; e c’è chi si aspetterebbe anche un’ ulteriore opera di informazione da parte del Comune, tramite il suo Ufficio stampa. Cioè un monitoraggio dei media in relazione alle segnalazioni dei cittadini, da “girare” poi ai vari servizi interessati.