Circolazione interrotta in via Attilio Monti martedì 27 settembre dalle 10 alle 10.30 e domenica 2 ottobre dalle 11.30 alle 11.45 e dalle 16.15 alle 16.30

Il ponte mobile su via Attilio Monti sarà chiuso al traffico martedì 27 settembre dalle 10 alle 10.30 per lavori di manutenzione ordinaria e domenica 2 ottobre dalle 11.30 alle 11.45 e dalle 16.15 alle 16.30 per consentire lo svolgimento dell’evento Navigare per Ravenna 2022.

Conseguentemente alla chiusura al transito sul ponte mobile, i veicoli leggeri (di massa a pieno carico inferiore alle 5 tonnellate) potranno percorrere via Trieste, via Darsena, via Antico Squero e via delle Industrie, mentre i veicoli pesanti (con massa a pieno carico superiore alle 5 tonnellate) dovranno percorrere le statali tangenti all’abitato di Ravenna.