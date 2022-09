Strada chiusa dalle 9 alle 18 di lunedì 26 settembre

Stante la richiesta per lo smontaggio di un ponteggio di un immobile privato da parte di una ditta edile è stata assunta una ordinanza per le relative modifiche alla viabilità.

In via Severoli, dalle 9 alle 18 di lunedì 26 settembre, divieto di transito con chiusura della sede stradale all’altezza del civico 12 e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli lato e fianco del civico 29.

In via Severoli, fino al civico 12, verrà inoltre istituito un doppio senso di circolazione per la durata della chiusura della sede stradale da via Nazario Sauro e da via Zanelli, per residenti, mezzi di emergenza e soccorso, mezzi con destinazione interna.