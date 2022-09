Esplosione in una palazzina in via Calatafimi

Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia di Stato

C’è l’esplosione di una caldaia dietro al forte boato che ha spaventato i residenti nel primo pomeriggio di oggi, martedì 27 settembre, in una palazzina in via Calatafimi a Ravenna.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Ravenna per mettere in sicurezza la struttura e la Polizia di Stato per far luce su quanto successo.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto anche ad estrarre dalla palazzina una donna anziana (portata anche in ospedale) molto spaventata dalla situazione, ma non ferita. Non ci sono feriti né vittime.