Le iniziative si terranno dall’1 all’8 ottobre a Lugo e Voltana e sono gratuite

Il Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna organizza una serie di appuntamenti per la Settimana mondiale per l’allattamento materno (Sam), che quest’anno ricorre dall’1 all’8 ottobre.

«Diamoci una mossa: sosteniamo l’allattamento» è lo slogan di questa edizione, che ha come obiettivo quello di rafforzare le figure che hanno un ruolo nella protezione, nella promozione e nel sostegno dell’allattamento in tutti gli ambiti sociali.

Gli eventi proposti dall’ Unione dei Comuni della Bassa Romagna saranno sei, tutti organizzati grazie alla collaborazione tra il Centro Per le Famiglie, il consultorio Ausl e le biblioteche del territorio.

A Lugo sabato 1 ottobre alle 10 alla biblioteca Trisi ci sarà «Papà di latte», un incontro informativo sull’allattamento dedicato ai papà, a cura degli operatori del Centro per le famiglie e delle ostetriche del consultorio familiare Ausl Romagna. A seguire, presentazione di Nati per leggere e di libri a tema, con letture ad alta voce a cura delle bibliotecarie.

Sempre alla Trisi, alle 10.30 ci sarà l’avvio avvio della donazione ai nuovi nati di libri e materiale informativo da parte dei pediatri di libera scelta; il progetto è coordinato dalle biblioteche dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Giovedì 6 ottobre alle 10 alla sede del Centro per le famiglie, a Lugo in viale Europa 128, l’incontro «Allattamento e lavoro», a cura di operatori del consultorio familiare Ausl Romagna e delle operatrici del Centro per le famiglie.

Alle 17, sempre al Centro per le famiglie, un incontro dedicato alla genitorialità: equilibri di coppia e di famiglia, il ruolo paterno e materno e il ruolo del contesto familiare e amicale; a cura di Ernesto Sarracino, pedagogista dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Venerdì 7 ottobre alle 10 nuovo appuntamento al Centro per le famiglie con «Un bambino nei primi mesi di vita: il sonno, il pianto e le prime scelte educative», a cura di Cristiana Santinelli, coordinatrice pedagogica dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Chiude il ciclo «Finalmente qui!», letture e presentazione del progetto Nati per leggere per famiglie con bambini da 0 a 3 anni, a cura delle bibliotecarie e dei volontari Npl: l’appuntamento a alla biblioteca di Voltana, in piazza Guerra 1.

Tutti gli incontri proposti sono gratuiti con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, contattare il Centro per le famiglie al 366 6156306, email centrofamiglie@unione.labassaromagna.it.