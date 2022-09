Pauroso incidente nella serata di lunedì in via 56 martiri

Pauroso incidente nella serata di lunedì 26 settembre in via 56 martiri, tra Madonna dell’Albero e Ponte Nuovo. Secondo le prime informazioni un uomo, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della sua auto volando fuori strada, rovesciandosi nel fosso e finendo la sua corsa impattando violentemente contro il cancello di una casa. Nella carambola è rimasto coinvolto anche un furgone commerciale.

Sul luogo dello schianto si sono precipitati i soccorsi del 118 con Ambulanza e auto medica e il ferito, dopo essere stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco, è stato trasportato con codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto anche la Polizia Locale di Ravenna che ha svolto i rilievi di legge.