Il dispositivo rileverà i passaggi con il rosso dei veicoli che circolano su via Biancoli

Lunedì 3 ottobre entra in funzione il nuovo dispositivo di controllo di infrazioni semaforiche installato a Lugo, presso l’incrocio tra via Biancoli, via Sassoli e corso Garibaldi.

Il dispositivo rileverà i passaggi con il rosso dei veicoli che circolano su via Biancoli, con direzione di marcia diritto su via Sassoli e con svolta a sinistra su corso Garibaldi;

Il sistema, installato nei mesi scorsi, ha superato il periodo di prova durante il quale ne è stato testato il funzionamento, ma senza elevare sanzioni, che partiranno solo per le infrazioni commesse dal 3 ottobre in poi.

L’installazione di tale impianto è stata fortemente voluta dall’Amministrazione per porre in sicurezza l’incrocio, in considerazione della vicinanza con più istituti scolastici e il traffico veicolare correlato, con l’obiettivo principale di tutelare pedoni e velocipedi.

Le sanzioni previste dal codice della strada in caso di passaggio col rosso comportano una sanzione amministrativa di 167 euro, con decurtazione di sei punti dalla patente. In caso di reiterazione della violazione nel biennio scatta anche la sospensione della patente di guida.