Dopo l’autorizzazione del Ministero la Camera di commercio parteciperà alla realizzazione

E’ ufficiale, la Camera di commercio parteciperà alla realizzazione nella città di Ravenna, insieme al Comune di Ravenna, a Ravenna Holding Spa ed a Fondazione Flaminia, di una residenza per studenti universitari. Grazie all’impegno ed al lavoro incessante dell’ente di viale Farini, e’ arrivata infatti l’autorizzazione a procedere da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a cui dovrà seguire la valutazione di congruità del prezzo di acquisto sulla base della stima del valore dell’immobile che sarà effettuata dall’Agenzia delle Entrate. L’obiettivo dell’investimento camerale, il cui importo massimo potrà arrivare fino a un milione di euro, è quello di potenziare il Polo Universitario di Ravenna, innalzando il potenziale di crescita del sistema economico ravennate e favorendo la transizione verso un modello di sviluppo fondato sulla conoscenza e su di un più efficace livello di collaborazione tra la ricerca pubblica e il mondo imprenditoriale. Il potenziamento del Polo Universitario, infatti, presenta vantaggi sia per il tessuto economico territoriale, sia per migliorare il potenziale di crescita del sistema economico locale: la realizzazione di una residenza per studenti universitari, infatti, è in grado di consentire a un numero più elevato di studenti la frequenza dei corsi di laurea, altrimenti ostacolata dagli elevati costi del soggiorno ed è indubbio che ci sia una ricaduta economica per il territorio legata alla presenza di giovani universitari in città.

“Il progetto – spiega Mauro Giannattasio, Segretario generale della Camera di commercio – prevede l’adesione della Camera di commercio al progetto della Residenza Universitaria di Ravenna, partecipando all’acquisto e all’adeguamento funzionale dell’immobile. L’acquisto di porzioni immobiliari di proprietà di terzi privati, esistenti nello stesso complesso in parte già nella disponibilità degli altri partners, consentirà di qualificare ulteriormente la residenza del Polo Universitario con ulteriori spazi e servizi per gli studenti”.

L’immobile, una volta adeguato funzionalmente, sarebbe poi affidato alla gestione della Fondazione Flaminia, indicato come soggetto gestore dello studentato e dei relativi servizi, con oneri a carico del gestore.

“Il progetto dello Residenza Universitaria per studenti, per il quale dopo tanto lavoro siamo finalmente ai nastri di partenza, si inserisce in un contesto di collaborazione consolidata e forte impegno della Camera di commercio di Ravenna per lo sviluppo del Polo Universitario ravennate con la Fondazione Flaminia e con il Comune di Ravenna. Così Giorgio Guberti, commissario straordinario dell’ente camerale ravennate, che continua “Abbiamo deciso con convinzione di sostenerlo per realizzare un investimento che potesse incentivare l’avvicinamento del mondo imprenditoriale a quello della ricerca e dell’istruzione e formare un maggior numero di studenti in grado di porre le loro conoscenze al servizio delle nostre imprese. Abbiamo intrapreso, insieme a Comune e Fondazione, un percorso virtuoso nell’interesse del territorio e della sua attrattività”.