Per l’acquisto di quattro scaffalature bifacciali su ruote

Cuore e Territorio, con il sostegno del quotidiano online Ravenna24Ore aderisce al progetto di Raccolta Fondi “Spazio alla Biblioteca G.Ruffini” per dotare la biblioteca di Mezzano, unico punto culturale del paese, di 4 scaffalature bifacciali su ruote creando uno spazio flessibile in cui sia più semplice e rapida la consultazione e nel contempo sia facile mutarne la sistemazione per tutte le iniziative culturali di Mezzano nel quale ospitare scolaresche, laboratori per bambini, presentazione di libri e incontri con gli autori.

L’obiettivo è semplice: raccogliere 3.500 euro. “Semplice perché noi di Cuore e Territorio – afferma il presidente Giovanni Morgese – conosciamo la sensibilità dei nostri iscritti e dei nostri simpatizzanti verso la comunità e pertanto vi invitiamo a versare piccole donazioni tramite bonifico bancario intestato a Cuore e Territorio APS eseguito presso la Cassa di Risparmio di Ravenna IT 02F0627013100CC0000027952 – causale: Biblioteca di Mezzano – I nostri soci Marcello Iervolino e Fabio Marzufero stanno preparando per conto di Cuore e Territorio un evento teatrale, che disveleremo presto, finalizzato alla raccolta fondi”.

La presidente Lidia Ricci Lucchi dell’associazione “Percorsi Mezzano” conclude: “Conosciamo l’impegno e la sensibilità di Cuore e Territorio verso la comunità e vi rivolgiamo il nostro appello a donare, abbiamo bisogno di voi!”

Morgese: “Abbiamo coinvolto l’Assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia per poter organizzare il 24 ottobre 2022 alle 20,30 un concerto musicale con i ‘Mimi della lirica’ che si presteranno ad esibirsi per favorire la raccolta fondi a favore della comunità di Mezzano”

