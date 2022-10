Intervento in programma giovedì 6 e venerdì 7

Da giovedì 6 ottobre sono in programma alcuni lavori stradali che interesseranno viale Risorgimento. In particolare, giovedì 6 e venerdì 7 ottobre compreso, gli interventi di manutenzione riguarderanno viale Risorgimento dall’incrocio di via Cittadini-via Galvani fino a quello di via Emilia Ponente-via Oberdan.

Lungo la strada sarà vietata la sosta e saranno apportate modifiche alla viabilità. Nello specifico il tratto oggetto dei lavori sarà transitabile a senso unico dai veicoli che la percorreranno dal centro città verso Ravenna (dalla rotatoria ex-Omsa verso il sottopasso), mentre i mezzi in direzione contraria verranno indirizzati in via Volta. Nelle strade limitrofe a viale Risorgimento saranno installati i segnali stradali di preavviso dei lavori e le relative deviazioni. In caso di maltempo le date di esecuzione dei lavori potrebbero essere modificate.

Esecutrice dell’intervento è la ditta Unione Asfalti Srl sub-appaltatrice della ditta Perini Costruzioni Srl, affidataria dei lavori in oggetto per conto dell’Unione della Romagna Faentina.

A seguire i lavori si sposteranno in via Cittadini e via Filanda Nuova per i quali varrà data ulteriore comunicazione.