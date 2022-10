Colonna di fumo visibile a diversi km di distanza, il Comune invita a tenere chiuse le finestre. Fortunatamente al momento non risultano feriti

Grave incendio nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 ottobre, nella stabilimento Unigrà di Conselice, sulla strada provinciale 59. Secondo le prime informazioni le fiamme sarebbero scaturite dal reparto raffineria e la gigantesca colonna di fumo, visibile anche a quasi 15 km di distanza dal luogo dell’incendio, è stata segnalata da diversi automobilisti.

La strada è stata chiusa e sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine e diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Alcuni testimoni hanno segnalato anche di aver udito un’esplosione in precedenza, ma non si hanno ancora però informazioni certe.

L’incendio, molto grosso, sarebbe ora stato domato e fortunatamente al momento non risultano feriti.

Il Comune raccomanda di tenere chiuse le finestre e di non recarsi in zona per non intralciare i mezzi di soccorso.

Panico sui social dove si sono diffuse diverse foto, una delle quali riportata anche dalla pagina del Centro Meteo Emilia-Romagna, che mostra il fumo avvolgere proprio uno degli edifici dello stabilimento Unigrà.