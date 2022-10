Domani la conferenza tenuta dal co fondatore del Gruppo di Intervento Speciale dell’Arma dei Carabinieri

L’intento di Roberto Manca e Piero Prati è stato quello di organizzare a Ravenna una conferenza tenuta dal co fondatore del Gruppo di Intervento Speciale dell’Arma dei Carabinieri, già noto al pubblico con lo pseudonimo di “Comandante Alfa.” Si tratta di una personalità di primissimo piano, che ha dedicato l’intera esistenza alla lotta per la libertà, la difesa della democrazia, delle istituzioni e della legalità. Una vita straordinaria la sua, vissuta nell’ombra e per questo sconosciuta ai più. Il Comandante Alfa, parlerà alla cittadinanza, ma in special modo ai più giovani, dei valori che lo hanno spinto a vivere una vita così straordinaria, affrontando poi i temi della lotta alla mafia, al terrorismo, nonché dei crimini informatici, tra cui, quello di particolare rilievo, del “cyber bullismo”. Riteniamo quindi che la partecipazione degli studenti potrebbe costituire un momento di grande importanza per la loro crescita personale, posto che, oltre all’importanza dei temi in discussione, l’interlocutore incarna certamente i più alti valori morali e sociali. La conferenza è stata patrocinata dal Comune di Ravenna e si terrà sabato 8 ottobre alle ore 16,30 alla sala D’Attorre in via Ponte Marino,2 a Ravenna.