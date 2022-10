I lavori inizieranno lunedì 10 ottobre e sono finanziati con fondi europei

Lunedì 10 ottobre inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade comunali a Sant’Agata sul Santerno.

Le strade interessate sono via Castellaccio (tratto compreso tra via Belfiore e via Giardino) e via Tiglio sinistro.

La strada Tiglio sinistro rimarrà chiusa al traffico dalle 7.30 di lunedì 10 ottobre fino a martedì 11 ottobre compreso. Via Castellaccio sarà chiusa dalle 7.30 di mercoledì 12 ottobre fino a giovedì 13 ottobre compreso.

Il progetto è finanziato per 98mila euro dal Pnrr (Missione 2 – Componente 4 – Investimento 2.2) con fondi NextGenerationEU dell’Unione europea.