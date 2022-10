Dal 17 ottobre orari più omogenei e controllo automatico Sirio attivato anche per questi mezzi su tutti i varchi

Con l’obiettivo di rendere il centro storico sempre più sicuro e fruibile, salvaguardando il flusso delle utenze deboli e la qualità dei luoghi, dal 17 ottobre (ore 0:00) entreranno in vigore nuovi e più omogenei orari per l’accesso dei veicoli commerciali alle zone a traffico limitato e alle aree pedonali di Ravenna.

Non varia la totalità delle ore nelle quali si potrà accedere, ma verranno uniformati gli orari.

I mezzi dotati dei contrassegni di tipo TM (trasporto merci fino a cinque tonnellate) e T (trasporto merci superiore a cinque tonnellate) potranno circolare e sostare (per le sole operazioni di carico e scarico merci) nelle zone a traffico limitato dalle 3 alle 10 e dalle 14 alle 16; e potranno circolare e sostare (sempre per le sole operazioni di carico e scarico merci) nelle aree pedonali dalle 3 alle 10.

Tale provvedimento sarà accompagnato da un potenziamento del controllo automatico del sistema Sirio, attivando per i tipi di contrassegno indicati il controllo orario degli accessi su tutti i varchi.

In questi giorni si sta provvedendo a collocare apposita segnaletica; si precisa inoltre che per centro storico si intende l’area delimitata dalle seguenti vie e/o piazze (quelle elencate escluse): circonvallazione San Gaetanino, circonvallazione Alla Rotonda dei Goti, via Darsena, piazza Caduti sul Lavoro, circonvallazione Piazza D’Armi, via Destra Canale Molinetto, circonvallazione Canale Molinetto, via R. Serra, via R. Ricci, via Bastione, circonvallazione Al Molino e circonvallazione Fiume Montone Abbandonato.